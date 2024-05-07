Москва, 7 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили за сутки более 30 беспилотников ВСУ, семь авиабомб Hammer и семь снарядов к РСЗО Vampire, сообщил 7 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны сбито 32 беспилотных летательных аппарата, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были поражены цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 128 районах.

Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 594 самолёта, 270 вертолётов, 23 817 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 940 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 535 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» Воздушно-десантных сил России уничтожил в Херсонской области украинский ударный беспилотник самолётного типа Warmate.

Расчёты противовоздушной обороны ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство, прикрывая российские подразделения от средств воздушного нападения и разведки ВСУ.

Расчёты гаубиц Д-20 из состава группировки прикрытия государственной границы уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Министерстве обороны России.