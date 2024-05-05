Херсон, 5 мая, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» Воздушно-десантных сил России уничтожил в Херсонской области украинский ударный беспилотник самолётного типа Warmate. Об этом 5 мая сообщило Министерство обороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Подразделение противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск «Днепр», несущее службу на левобережье Херсонской области, в ходе боевого дежурства выявило и уничтожило из 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23-2 ударный беспилотник самолётного типа — барражирующий боеприпас Warmate польского производства», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что расчёты противовоздушной обороны ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство, прикрывая российские подразделения от средств воздушного нападения и разведки ВСУ.

В Минобороны уточнили, что за период проведения спецоперации силы ПВО российских десантников сбили не один десяток БПЛА украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 мая в военном ведомстве рассказали, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Отмечалось, что киевский режим использовал для попытки атаки по территории России дрон самолётного типа.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что силы ПВО ВС России сбили в небе над Белгородской областью два беспилотника ВСУ.