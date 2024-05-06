Белгород, 6 мая, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц Д-20 из состава группировки прикрытия государственной границы уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчеты гаубицы Д-20 уничтожили вражеские наблюдательные пункты, с помощью которых противник вёл корректировку артиллерийского огня, и блиндажи в приграничной зоне на территории Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что данные о месторасположении наблюдательных пунктов и блиндажей передала разведка, выявившая позиции противника с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В Министерстве обороны подчеркнули, что военнослужащие группировки прикрытия государственной границы ежедневно выполняют огневые задачи по поражению позиций украинских войск, ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая боевые машины РСЗО, миномётные и артиллерийские расчёты противника.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Министерство обороны России сообщило, что операторы разведывательных БПЛА войск прикрытия государственной границы вскрыли месторасположение миномётного расчёта ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Дождавшись, пока вражеский миномётный расчёт займёт постоянную замаскированную позицию, операторы беспилотников передали координаты артиллерийским расчётам, уничтожив орудие противника вместе с личным составом.