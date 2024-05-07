ВСУ могут ударить по России в день инаугурации Владимира Путина
RT: ВСУ на утро 7 мая готовят массированный удар ракетами и дронами по России
Москва, 7 мая, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Командование украинской армии, вероятнее всего, готовит массированный удар по территории России с 06:00 мск 7 мая с применением десятков дронов-камикадзе и дальнобойных ракет. Об этом стало известно RT.
Киевские боевики, по информации источника, могут решиться на атаку России более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. При этом первыми запустят беспилотники, которые по замыслу ВСУ должны «израсходовать российские противовоздушные силы», а уже впоследствии нанести удары ракетами по целям.
Издание отмечает, что запланированная атака такой мощности будет впервые.
Выбор даты для массированного удара у ВСУ неслучаен — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца идут последние приготовления к торжественному событию — 7 мая в 12:00 мск начнётся инаугурация избранного президента России Владимира Путина.
Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки украинскими беспилотниками в Борисовском районе Белгородской области погибли семь мирных жителей, сообщил 6 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.
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