Москва, 7 мая, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Командование украинской армии, вероятнее всего, готовит массированный удар по территории России с 06:00 мск 7 мая с применением десятков дронов-камикадзе и дальнобойных ракет. Об этом стало известно RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Киевские боевики, по информации источника, могут решиться на атаку России более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. При этом первыми запустят беспилотники, которые по замыслу ВСУ должны «израсходовать российские противовоздушные силы», а уже впоследствии нанести удары ракетами по целям.

Издание отмечает, что запланированная атака такой мощности будет впервые.

Выбор даты для массированного удара у ВСУ неслучаен — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца идут последние приготовления к торжественному событию — 7 мая в 12:00 мск начнётся инаугурация избранного президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки украинскими беспилотниками в Борисовском районе Белгородской области погибли семь мирных жителей, сообщил 6 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Воздушно-космические силы (ВКС) России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Моначиновке Харьковской области, написало 6 мая украинское издание «Страна. ua».

Расчёты гаубиц Д-20 из состава группировки прикрытия государственной границы уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Министерстве обороны России.