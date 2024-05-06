Белгород, 6 мая, 2024, 23:18 — ИА Регнум. В результате атаки украинскими беспилотниками в Борисовском районе Белгородской области погибли семь мирных жителей, сообщил 6 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уточнённая информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава области принёс соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. Изначально сообщалось, что в результате атаки погибли шесть человек, пострадали 35, из них двое детей с поверхностными травмами. Затем власти уточнили, что количество пострадавших превысило 40 человек.

Также 6 мая сообщалось о других атаках на Белгородскую область со стороны киевского режима. При повторной атаке в Берёзовке был ранен ещё один человек. Кроме того, один из дронов врезался в частный дом на окраине Шебекино, пострадала женщина. Ещё один беспилотник ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны.

В СК РФ пообещали установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению атаки.