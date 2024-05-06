Харьков, Украина, 6 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Моначиновке Харьковской области, пишет 6 мая украинское издание «Страна. ua».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В публикации отмечается, что российский удар пришёлся по складу боеприпасов ВСУ и вызвал панику у местных властей.

Как отметил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов, слова которого приводит издание, вооружение такой мощности российские войска использовали впервые.

По данным портала «Военное обозрение», командование ВСУ приказало оборудовать склады для оружия и боеприпасов, поступающих на купянское направление, в близлежащих сёлах. Одну их этих целей и поразил ФАБ-1500 с УМПК в Моначиновке.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Сумская областная военная администрация сообщила об ударе по энергетическим объектам области. Последствия атаки уточняются, в Сумах и области возникли проблемы с электроэнергией.

Днём ранее стало известно о взрывах в Полтаве. Подробности о последствиях взрывов не сообщались.

Кроме того, в ночь на 5 мая взрывы прогремели в Днепропетровске. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнял, что в городе получили повреждения объекты инфраструктуры. На тот момент в Днепропетровской и Харьковской областях действовал режим воздушной тревоги.

4 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям ОПК, цехам по производству БПЛА и местам хранения боеприпасов на контролируемой киевским режимом территории. Он уточнил, что удары также наносились по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, а также скоплениям личного состава и военной техники ВСУ.

Позднее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города после «прилёта». По его словам, это предприятие находится на территории Индустриального района.