Вашингтон, 7 мая, 2024, 02:18 — ИА Регнум. США при передаче военной техники своим иностранным союзникам, в том числе Украине, учитывают, что она может быть захвачена, а технологии попасть в руки другой страны. Об этом в ходе брифинга 6 мая заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнёрам», — ответил он на вопрос журналистов, опасаются ли в Пентагоне получение Россией технологий США при захвате американской военной техники на Украине.

Представители СМИ напомнили, что некоторые захваченные экземпляры представлены на выставке трофеев в Москве. Райдер добавил, что не обладает какими-либо подробностями.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 мая на Поклонной горе в Москве развернули выставку захваченных российскими военными трофеев на Украине. На площадке разместили противотанковое и стрелковое западное вооружение, беспилотники, документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских военных.

Перед музеем Победы выставили 31 единицу трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6, БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, гаубица M777, австрийский Pinzgauer 712M, французский колёсный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1 и другие образцы военной техники.

Руководство России насмехается на Западом, организуя в Москве выставку трофейной натовской техники, захваченной в ходе спецоперации, написало британское издание Daily Express.

Дипломаты и военнослужащие из 51 страны посетили выставку трофейной техники в парке Победы в Москве. Военный атташе Сирии Абдул Хамид заявил, что США постоянно гордятся своими вооружениями, но российская армия демонстрирует, что одним ПТУР можно уничтожить западный танк. Он добавил, что Запад необходимо остановить.