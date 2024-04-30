Москва, 30 апреля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. На выставку Минобороны России на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 американского производства, сообщили 30 апреля в российском оборонном ведомстве.

Кадр из видео

«На выставочную экспозицию <…> доставили БРЭМ M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении», — сообщило Минобороны.

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Выставка откроется 1 мая и продлится до 31 мая 2024 года. Её разделили на несколько тематических зон. Каждый экспонат сопровождает информационный стенд о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими. На мультимедийном экране также покажут кадры уничтожения иностранной техники.

На площадке представят противотанковое и стрелковое западное вооружение, беспилотники, документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских военных. Перед музеем Победы разместили 31 единицу трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6, БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, гаубица M777, австрийский Pinzgauer 712M, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1 и другие образцы военной техники.

Кроме того, посетители выставки увидят противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотные летательные аппараты, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских неонацистов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля на Поклонную гору в Москве привезли трофейные немецкий и украинский танки Leopard 2A6 и T-72. По данным Минобороны, экспозицию будут представлять экспонаты военной техники из 12 стран.

Руководство России насмехается на Западом, организуя в Москве выставку трофейной натовской техники, захваченной в ходе спецоперации, написало британское издание Daily Express.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что проведение выставки трофейной техники является блестящей идеей. По его словам, выставка вызовет большой интерес не только у москвичей, но и у всех россиян.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, выставка также будет интересна и тем, кто до сих пор верит в «западные ценности» и не замечает гибридной агрессии, развёрнутой натовцами против России и её народа.