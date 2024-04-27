Лондон, 27 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Руководство России насмехается на западными странами, организуя в Москве выставку трофейной техники Североатлантического альянса, захваченной в ходе специальной военной операции. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Сергей Булкин/ТАСС БМП Marder, захваченная российскими военнослужащими в ходе СВО

«Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка (президента России) Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, на выставке будут представлены различные образцы западной бронетехники в идеальном состоянии. Речь идёт об американских Bradley, британских Husky TSV, шведских CV90, а также французских AMX-10 RC и других бронемашинах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884998" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Транспортировка трофейной техники в парк Победы на Поклонной горе

Как передавало ИА Регнум, 1 мая перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейной техники, на которой будут представлены в том числе БМП Marder, Bradley и танки Leopard. Помимо этого, там будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выставка в парке Победы вызовет большой интерес у москвичей и гостей столицы. Он отметил, что это блестящая идея.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выставка также будет интересна и тем, кто до сих пор верит в «западные ценности» и не замечает гибридной агрессии, развёрнутой натовцами против России и её народа.