Москва, 3 мая, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Иностранные дипломаты и военнослужащие посетили выставку трофейной техники в парке Победы в Москве, сообщило 3 мая «Военное обозрение».

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Иностранные военные атташе из 51 страны посетили выставку захваченной у ВСУ западной военной техники», — следует из материала.

Выставку посетили военные атташе Китая, Индии, Турции, Италии, Сербии, Марокко, Сирии, ЮАР, Аргентины, Бразилии, Судана, Туниса, Намибии и других стран.

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Так военный атташе Судана заявил, что выставка трофейной техники важна в качестве напоминания о победе СССР во Второй мировой войне.

При этом военный атташе Сирии Абдул Хамид заявил, что США постоянно гордятся своими вооружениями, но российская армия демонстрирует, что одним ПТУР можно уничтожить западный танк. Он добавил, что Запад необходимо остановить.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны 1 мая открыло в парке Победы на Поклонной горе выставку трофейного вооружения и техники, которую российские военные захватили в ходе спецоперации. На ней, в частности, можно увидеть танк Leopard 2A6 и БМП Marder немецкого производства, а также БМП Bradley, БТР М113, бронеавтомобиль HMMWV M1151 и гаубицу M777 американского производства.

На выставку трофейной техники 1 мая также доставили американские танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Обе боевые машины захватили во время наступления у Бердычей на авдеевском направлении.