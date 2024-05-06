Белгород, 6 мая, 2024, 23:30 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Белгородской области поздним вечером 6 мая нейтрализовали ещё один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации около 22:20 мск.

Украинский беспилотник был уничтожен в Белгородской области, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек, пострадали — 42, в том числе трое детей. 32 человека были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 мая заявил, что Вооружённые силы России уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 122 районах. Также средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.