Москва, 6 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, сообщил 6 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БпЛА», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, российскими военными было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 122 районах.

Средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Также уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Конашенков сообщил, что российские военные за неделю поразили воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленными ВСУ странами НАТО.

Так, ракетные войска, артиллерия и беспилотники российской армии с 28 апреля по 4 мая уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, две пусковые установки ЗРК С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения и пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства.

Кроме того, за неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и военным заводам на Украине. С 28 апреля по 4 мая бойцы Вооружённых сил России освободили в ДНР три села — Новобахмутовку, Семёновку и Бердычи.