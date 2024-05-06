Белгород, 6 мая, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области выросло до 42, сообщил 6 мая помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Елизавета Демидова/ТАСС

Пострадали в том числе трое детей. 32 человека были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

«По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения, среди них трое детей», — сказал Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что одному из раненых потребовалась операция в связи с проникающим ранением брюшной полости, он находится в тяжёлом состоянии. Остальные пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями разной степени тяжести.

Гладков предложил рассмотреть возможность организации защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. Он отметил, что ВСУ начали массированно бить по мирным жителям.

Также 6 мая сообщалось и о других атаках на Белгородскую область со стороны киевского режима. При повторной атаке в Берёзовке был ранен ещё один человек. Кроме того, один из дронов врезался в частный дом на окраине Шебекино, пострадала женщина. Ещё один беспилотник ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны.