Белгород, 6 мая, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Вечером 6 мая были пресечены попытки ВСУ атаковать российскую территорию, в частности, Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Налёт киевских боевиков был пресечён с 20:10 до 22:00 мск.

«Средствами ПВО два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены», — пояснили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты гаубиц Д-20 из состава группировки прикрытия государственной границы уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

6 мая Сумская областная военная администрация сообщила об ударе по энергетическим объектам области. Последствия атаки уточняются, в Сумах и области возникли проблемы с электроэнергией.

Днём ранее стало известно о взрывах в Полтаве. Подробности о последствиях взрывов не сообщались.