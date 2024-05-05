Полтава, Украина, 5 мая, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Полтаве, сообщило 5 мая украинское издание «Страна. ua».

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Взрывы в Полтаве», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день украинские СМИ писали о ракетной опасности для Полтавской области. Других подробностей пока не приводится.

В Министерстве обороны России пока не подтверждали нанесение ударов по военным объектам на территории Полтавской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 мая в Днепропетровске прогремели взрывы. Позднее глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе получили повреждения объекты инфраструктуры. На тот момент в Днепропетровской и Харьковской областях действовал режим воздушной тревоги.

На Славянской теплоэлектростанции 5 мая прогремело два взрыва.

В Полтавской области ночью 9 апреля прогремел взрыв. Местные власти не стали комментировать ситуацию.