Сумы, Украина, 6 мая, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Удар по энергетическим объектам зафиксирован в Сумской области Украины. Об этом 5 мая сообщила Сумская областная военная администрация.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Удары по энергообъектам зафиксированы на фоне объявленной воздушной тревоги. Как отметили в администрации Сумской области, объекты атакованы авиацией. На местах происшествия работают необходимые службы, идёт восстановительная работа. Последствия атаки уточняются, в Сумах и в области возникли проблемы с электроэнергией.

Кроме того, сообщалось о повторных взрывах в городе Сумы, в области, по данным онлайн-ресурса Министерства цифровой трансформации, действует режим воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Полтаве прогремели взрывы. Подробности о последствиях взрывов не сообщались.

В ночь на 5 мая в Днепропетровске прогремели взрывы. Позднее глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе получили повреждения объекты инфраструктуры. На тот момент в Днепропетровской и Харьковской областях действовал режим воздушной тревоги.

На Славянской теплоэлектростанции 5 мая прогремело два взрыва. Мэр Харькова Игорь Терехов 5 мая сообщил о взрывах в городе, прогремевших на фоне воздушной тревоги. По его словам, взрывы произошли в центральной части Харькова.