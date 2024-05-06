Белгород, 6 мая, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Украинский снаряд попал в жилой дом в селе Никольское Белгородского района, в результате погиб мужчина. Осколками ранена девочка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 мая в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он отметил, что российские средства ПВО сбили семь воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате воздушной атаки со стороны Украины в селе Никольское повреждены 14 частных домов и одна квартира в многокравтирном доме.

«К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель», — написал Гладков.

В этом же селе осколочное ранение получила восьмилетняя девочка. Её везут на скорой в детскую областную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «газели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек.

Украинский дрон попал в частный дом на окраине города Шебекино в Белгородской области, пострадала женщина. На скорой её доставили в областную клиническую больницу.