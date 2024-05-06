Белгород, 6 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил 6 мая глава региона Вячеслав Гладков.

ТАСС/Сергей Петров

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал Гладков в Telegram-канале.

Также глава региона призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Находящимся на улице жителям необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «газели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек.

Ранее в этот же день Гладков предложил рассмотреть возможность организации защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. Он отметил, что ВСУ начали массированно бить по мирным жителям.