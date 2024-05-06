Белгород, 6 мая, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Число погибших при атаке украинских беспилотников на автомобили в Белгородской области возросло до семи. Об этом сообщили в группе компаний «Агро-Белогорье».

Telegram-канал «Настоящий Гладков» (t. me/vvgladkov)

В компании уточнили, что погибшие являлись сотрудниками Грайворонского и Борисовского свинокомплексов.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали возле села Берёзовка Борисовского района две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль.

Изначально сообщалось, что в результате атаки погибли шесть человек, пострадали — 35, из них двое детей с поверхностными травмами.

После атаки Гладков предложил рассмотреть защиту средствами РЭБ промышленных объектов и агропромышленных комплексов. По его словам, ВСУ изменили тактику, «уже массированно начинают бить по мирным жителям, никаких военных там нет, есть гражданские».

В свою очередь в СК РФ пообещали установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению атаки.