Борисовка, Белгородская область, 6 мая, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, ещё 35 пострадали при атаке украинских дронов на два микроавтобуса с рабочими в Борисовском районе Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 6 мая в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

Он уточнил, что дроны-камикадзе атаковали две «ГАЗели», которые ехали по дороге в районе села Берёзовка. Шесть человек погибли на месте. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии, ему потребовалась операция в связи с проникающим ранением брюшной полости.

«По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — написал Гладков.

Остальных пострадавших, получивших осколочные ранения разной степени тяжести, доставили в больницы. На месте работают все оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, атаке украинских дронов подверглись автомобили, перевозившие сотрудников на свинокомплексы группы компании «Агро-Белгорье».