Шебекино, Белгородская область, 6 мая, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Украинский дрон попал в частный дом на окраине города Шебекино в Белгородской области, пострадала женщина. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 6 мая в Telegram-канале.

Таисия Лисковец/РИА Новости

По его словам, ВСУ атаковали Шебекино с помощью беспилотников, один из аппаратов упал в частном секторе.

«В результате детонации повреждён забор домовладения и пострадала мирная жительница — у женщины осколочные ранения нижней конечности», — написал Гладков.

Он добавил, что женщину на скорой повезли в областную клиническую больницу. Ранее в Минобороны проинформировали об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью средствами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка легковой автомобиль и две «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье». По данным Минздрава России, на месте погибли шесть человек, ещё 40 получили ранения. Госпитализированы 30 человек, в том числе три ребёнка. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи раненым.

В группе компаний «Агро-Белогорье» сообщили, что в результате атаки ВСУ погибли семеро сотрудников, ранены 32 человека. Восемь из них после медицинского осмотра отпустили домой.

В связи с совершённой атакой Гладков предложил рассмотреть защиту промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. По его словам, ВСУ изменили тактику и начали массированно бить по мирным жителям. Атаку украинских дронов на Белгородскую область будет расследовать СК России.