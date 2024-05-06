Белгород, 6 мая, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над территорией Белгородской области, сообщило 6 мая Министерство обороны.

Global Look Press

Снаряды были уничтожены около 16:00 мск.

«Около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в заявлении Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек, пострадали 42. Кроме того, ВСУ атаковали дронами и другие населённые пункты региона. В Белгородской области 6 мая объявлялась ракетная опасность и опасность атаки беспилотников.

27 апреля Минобороны сообщало, что Вооружённые силы России ударом по украинскому аэродрому уничтожили восемь боевых машин РСЗОHIMARS, Vampire и «Град». Кроме того, были уничтожены пусковая установка комплекса С-300ПС и истребитель МиГ-29. Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.

19 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата. В результате атаки никто не пострадал.