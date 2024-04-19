Белгород, 19 апреля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как указали в Минобороны, 25 реактивных снарядов RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата самолётного типа были уничтожены над территорией Белгородской области.

Кроме того, средства ПВО сбили над акваторией Чёрного моря три оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 25 воздушных целей на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, в результате воздушной атаки ВСУ никто не пострадал. Об уничтожении воздушной цели над акваторией Чёрного моря в ночь на 19 апреля сообщил глава Севастополя Михаил Равзожаев.