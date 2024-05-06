Москва, 6 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма, отправили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщил её адвокат Калой Ахильгов.

Кадр из видео Надежда Кеворкова

По его информации, 7 мая Кеворковой изберут меру пресечения. Он добавил, что журналистку обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за поста о движении «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который она разместила в Telegram-канале в 2021 году.

Кроме того, обвиняемой вменяется публикация текста убитого в 2018 году в ЦАР журналиста Орхана Джемаля о нападении террористов в Нальчике в 2005 году.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 мая в квартире у Кеворковой прошли обыски. После журналистку доставили в Следственный комитет. На опубликованных Следственным комитетом (СК) России кадрах видно, как она в сопровождении правоохранителей покидает квартиру, после чего её доставляют в отдел СК.

Кеворкова ― журналистка, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт.

По данным «Известий», Кеворкова находилась в дружеских отношениях с террористами, включая координатора и основателя радикальных исламских фондов Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), и других лиц, связанных с деятельностью террористических организаций.