Москва, 6 мая, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Российскую журналистку Надежду Кеворкову после обысков доставили в Следственный комитет, пишут «Известия».

Кадр из видео Надежда Кеворкова

На опубликованных кадрах видно, как Кеворкова в сопровождении правоохранительных органов покидает квартиру, после чего её доставляют в отдел СК.

По данным собеседника издания, Кеворкова находилась в дружеских отношениях с террористами, включая координатора и основателя радикальных исламских фондов Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), и других лиц, связанных с деятельностью террористических организаций. Кроме того, в публикации отмечается, что журналистка в своих соцсетях оправдывала нападение на Нальчик в 2005 году, а также деятельность движения «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее передавало ИА Регнум, в этот же день в квартире журналистки провели обыск. Отмечалось, что журналистка подозревается в оправдании терроризма. В ходе обыска у неё обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Кеворкова ― журналистка, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт.