Москва, 6 мая, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Российская журналистка Надежда Кеворкова разделяет радикальную исламскую идеологию и публикует материалы, оправдывающие деятельность террористов, сообщил 6 мая источник «Известий», комментируя причины её задержания.

Кадр из видео

По предварительной информации, женщину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). В ходе обыска у неё обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

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По данным «Известий», Кеворкова находилась в дружеских отношениях с террористами, включая координатора и основателя радикальных исламских фондов Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), и других лиц, связанных с деятельностью террористических организаций. Кроме того, в публикации отмечается, что журналистка в своих соцсетях оправдывала нападение на Нальчик в 2005 году, а также деятельность движения «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, об обыске в квартире журналистки стало известно 6 мая. Сразу после обысков Кеворкову доставили в Следственный комитет. На опубликованных Следственным комитетом (СК) России кадрах видно, как она в сопровождении правоохранительных органов покидает квартиру, после чего её доставляют в отдел СК.

Кеворкова ― журналистка, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт.