Москва, 6 мая, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провели обыск в квартире российской журналистки Надежды Кеворковой, сообщают 6 мая «Известия».

Кадр из видео Надежда Кеворкова

Отмечается, что журналистка подозревается в оправдании терроризма. В ходе обыска у неё обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Кеворкова ― журналистка, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт.

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Как передавало ИА Регнум, 17 апреля следователи провели обыск в квартире блогера-феминистки Залины Маршенкуловой. Ранее против неё было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста в социальной сети, в котором активистка оправдывала убийство военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), погибшего в результате теракта. В этот же день МВД объявило Маршенкулову в федеральный розыск.