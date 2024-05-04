Москва, 4 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям ОПК, цехам по производству дронов и местам хранения боеприпасов на контролируемой Киевом территории. Об этом 4 мая заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 28 апреля по 4 мая текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.

Военный уточнил, что удары наносили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса, местам хранения ракет и боеприпасов, а также по цехам производства дронов на контролируемой киевским режимом территории.

Российские войска также наносили удары по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, а также скоплениям живой силы и военной техники украинской армии, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по району у станции метро «Основа» в Харькове, в котором находился склад с дронами ВСУ. Он уточнил, что также российские войска нанесли удар по месту расположения украинской армии в городе.

Конашенков 3 мая рассказал об ударе по нефтебазе «Баловное», снабжавшей топливом ВСУ. Российские военные также поразили личный состав и военную технику украинской армии в 102 районах.