Москва, 4 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российские военные за неделю поразили воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленными ВСУ странами НАТО, сообщил 4 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленными Украине странами НАТО», — заявил генерал-лейтенант.

По данным ведомства, ракетные войска, артиллерия и беспилотники российской армии с 28 апреля по 4 мая уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, две пусковые установки ЗРК С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения и пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства.

Кроме того, Вооружённые силы России уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ.

Как сообщало 4 мая ИА Регнум, за неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и военным заводам на Украине. С 28 апреля по 4 мая бойцы Вооружённых сил России освободили в ДНР три села — Новобахмутовку, Семёновку и Бердычи.

Конашенков также заявил, что за неделю российские военные сбили 15 ракет АТАСМS ВСУ и 201 украинский дрон. Помимо этого, силы ПВО уничтожили 17 управляемых авиабомб Hammer французского производства, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган».