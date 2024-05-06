Москва, 6 мая, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета России будут расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли шесть человек и более 30 получили ранения. Об этом 6 мая говорится в Telegram-канале ведомства.

Sledcom.ru

«Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооружённых формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с помощью дронов-камикадзе были атакованы два автомобиля, которые перевозили сотрудников предприятия на работу. В результате шесть человек погибли, более 30 мирных граждан пострадали, среди пострадавших есть дети.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали в районе села Берёзовка Борисовского района две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль

В результате атаки шесть человек скончались на месте. По предварительным данным, ещё 35 человек пострадали, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости сейчас проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести госпитализированы, всем оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы.