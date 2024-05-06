Белгород, 6 мая, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после атаки дронов ВСУ на регион предложил рассмотреть защиту средствами РЭБ промышленных объектов и агропромышленных комплексов.

MOD Russia/Global Look Press

По его словам, ВСУ изменили тактику, «уже массированно начинают бить по мирным жителям, никаких военных там нет, есть гражданские».

«Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом, по передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях», — сказал глава региона на совещании.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали в районе села Берёзовка Борисовского района две движущиеся по дороге «газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль.

В результате атаки шесть человек скончались на месте. По предварительным данным, ещё 35 человек пострадали, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости сейчас проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести госпитализированы, всем оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы.

3 мая Гладков сообщил, что при атаке беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобильную газозаправочную станцию в Шебекино загорелся резервуар для хранения газа. По его словам, на тот момент на рабочем месте находилась только одна сотрудница, сумевшая самостоятельно эвакуироваться. Она не пострадала.

В этот же день Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на автобус под Белгородом. Он уточнил, что в результате этого пострадал мирный житель, у которого диагностировали баротравму и ушиб правой руки.

В ночь на 3 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть украинских дронов. Пять из них сбили над территорией Белгородской области и ещё один — над Крымом.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на 2 мая сбили и перехватили в небе над пятью российскими регионами 12 украинских БПЛА. Уточнялось, что пять дронов сбили над Брянской областью, три — над территорией Краснодарского края и два — в Ростовской области. Ещё по одному беспилотнику ВСУ уничтожили в Белгородской и Курской областях.