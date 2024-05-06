Москва, 6 мая, 2024, 11:19 — ИА Регнум. При атаке украинских дронов в Белгородской области ранения получили 40 человек, сообщил 6 мая журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Елизавета Демидова/ТАСС

Он уточнил, что в числе пострадавших трое детей. Госпитализированы 30 человек, в том числе пострадавшие дети. Ещё десяти пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

«К сожалению, шесть человек погибли на месте», — сказал Кузнецов.

Министр Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи раненым, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. Сначала сообщалось о шести погибших и 35 пострадавших, позже в группе компаний заявили, что погибших семеро.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что одному из раненых мужчин потребовалась операция в связи с проникающим ранением брюшной полости, его состояние тяжёлое. Остальные пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями разной степени тяжести.

В связи с совершённой атакой Гладков предложил рассмотреть защиту промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. По его словам, ВСУ изменили тактику и начали массированно бить по мирным жителям. Атаку украинских дронов на Белгородскую область будет расследовать СК России.