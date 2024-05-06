Москва, 6 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России освободили населённый пункт Котляровка Харьковской области, сообщил 6 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Котляровка Харьковской области», — информировал он.

Согласно данным российского военного ведомства, российские военные улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики.

За сутки сутки были отражены три контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка.

Конашенков добавил, что ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против ВСУ в Харьковской области. Командование ВСУ приказало оборудовать склады для оружия и боеприпасов, поступающих на купянское направление, в близлежащих сёлах. Одну их этих целей и поразил ФАБ-1500 с УМПК в Моначиновке.

4 мая официальный представитель российского военного ведомства рассказал, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям ОПК, цехам по производству БПЛА и местам хранения боеприпасов на контролируемой киевским режимом территории. Он уточнил, что удары также наносились по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, а также скоплениям личного состава и военной техники ВСУ.

Позднее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города после «прилёта». По его словам, это предприятие находится на территории Индустриального района.