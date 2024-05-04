Харьков, Украина, 4 мая, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Сильный пожар начался на производственном предприятии в Харькове после «прилёта». Об этом 4 мая сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

State Emergency Service of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он уточнил, что предприятие, по которому нанесли удар, расположено в Индустриальном районе города.

Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по объектам не контролируемой киевскими властями территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 мая Терехов сообщил, что в Харькове прогремел взрыв. При этом, по информации онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, в 10:00 на территории Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Также 4 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе промзоны у станции метро «Основа» в Харькове, где находился склад с дронами, прогремел взрыв. Он уточнил, что второй взрыв пришёлся по месту расположения украинских войск.

Кроме того, 1 мая Лебедев проинформировал об ударе по местам расположения бойцов ВСУ на северной окраине Харькова. По информации подполья, в этом районе вдоль объездной дороги находились места расположения украинских войск.