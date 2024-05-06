Москва, 6 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации до 120 бойцов ВСУ и два танка, включая немецкий Leopard. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 6 мая на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, итогом активных действий воинской группировки стало освобождение села Котляровка в Харьковской области.

Российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника у города Купянска в Харьковской области, села Стельмаховка в ЛНР и села Новосадовое в ДНР. За сутки они отразили три контратаки украинских штурмовиков у сёл Синьковка и Крахмальное в Харьковской области, у села Стельмаховка в ЛНР.

ВСУ потеряли до 120 бойцов, два танка, в том числе Leopard производства Германии, две американские гаубицы М777 калибра 155 мм, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» калибра 122 мм.

Как сообщало ИА Регнум, воздушно-космические силы (ВКС) России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против ВСУ в Харьковской области.

Один из российских снайперов уничтожил в зоне спецоперации боевика ВСУ, носившего каску с символикой СС. Трофей отправили в небольшой «музей», созданный в месте расположения группы.