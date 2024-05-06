Москва, 6 мая, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В преддверии 9 Мая активисты движения «Волонтёры Победы» передадут письма с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны и героям спецоперации в рамках международной акции «Письмо Победы». Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Сергей Пятаков/РИА Новости

Добровольцы движения предлагают написать тёплые пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, в том числе для героев спецоперации. Уже были проведены мероприятия в рамках слёта «Послы Победы», региональных форумов и в образовательных учреждениях. Письма соберут и передадут героям в преддверии 9 мая.

Исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова отметила важность личного общения с героями, которые сражаются за свободу и независимость Родины.

«Письмо Победы — это один из способов поблагодарить наших дорогих ветеранов и бойцов, ведь тёплая весточка всегда в радость, героям Великой Отечественной войны доброе письмо подарит внимание и заботу, а тем, кто прямо сейчас находится на передовой специальной военной операции, тёплые пожелания поднимут боевой дух, ведь так они понимают, что на Родине их ждут с Победой», — приводит пресс-служба слова Рябовой.

Участники Всероссийского слёта «Послы Победы» написали тёплые пожелания героям в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 100 добровольцев из 76 регионов передадут добрые слова ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам. Они лично их вручат адресатам.

Посол Победы из Ростовской области Семён Петров отметил, что акция «Письмо Победы» — это возможность для всех желающих выразить благодарность героям. Ветераны Великой Отечественной войны с большой радостью принимают эти письма, они ценят внимание и заботу, уточнил он.

«Весточки уйдут и бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Сегодня, как никогда, им необходима моральная поддержка, а мы с радостью навестим их и поздравим с приближающимся праздником», — цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что «Волонтёры Победы» Калужской области проводят акцию в образовательных учреждениях региона. К ней присоединились свыше 40 школ и колледжей области. Ребята напишут около тысячи писем, которые будут доставлены и зачитаны фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам и бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей в преддверии Дня Победы.

Кроме этого, добровольцы предложат ветеранам Великой Отечественной войны совместно написать ответы участникам акции. «Волонтёры Победы» передадут эти письма в соответствующие образовательные организации области.

Доброволец из Калужской области Екатерина Маслова отметила, что «Письмо Победы» — это очень трогательная акция.

«Очень приятно, что молодое поколение чтит и помнит подвиги наших ветеранов. Я считаю, что таких акций должно быть больше, потому что сохранять и передавать историю последующим поколениям — это значительная миссия нашего общества», — приводит пресс-служба её слова.

Уточняется, что «Волонтёры Победы» Челябинской области провели акцию «Письма Победы» в Штабе общественной поддержки региона. Участниками мероприятия стали представители таких объединений, как «Волонтеры-медики», Юнармия, Российские студенческие отряды, студенты Челябинского юридического колледжа, кадеты и другие.

Как передавало ИА Регнум, более 1000 активистов «Волонтёрской роты боевого братства» и «Молодой гвардии Единой России» в преддверии Дня Победы станцевали «Вальс Мира». К акции, которую проводили в Москве, присоединились жители из 37 регионов страны, в том числе из Донбасса и Новороссии.

Участники флешмоба, переодевшись в форму военных лет и стилизованные платья, станцевали вальс, поздравляя всех жителей с приближающейся годовщиной Великой Победы. Акцию провели, чтобы показать связь поколений победителей между героями Великой Отечественной войны и героями спецоперации на Украине, которые также ведут борьбу с нацизмом и обязательно победят.

5 мая на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. Впереди колонны шёл легендарный танк Т-34-85. Также над площадью пролетели боевые самолёты группы «Русские витязи», окрасив небо в цвета российского триколора.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 апреля назвал День Победы главным праздником для России. Глава государства Владимир Путин 26 апреля назвал День Победы священным праздником для всех жителей страны.

Центральный штаб «Бессмертного полка России» 23 апреля объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.