Более 1000 активистов Волонтёрской Роты станцевали «Вальс Мира»
Москва, 5 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Более 1000 активистов «Волонтёрской роты боевого братства» и «Молодой гвардии Единой России» в преддверии Дня Победы станцевали «Вальс Мира». К акции, которую проводили в Москве, присоединились жители из 37 регионов страны, в том числе из Донбасса и Новороссии.
Участники флешмоба, переодевшись в форму военных лет и стилизованные платья, станцевали вальс, поздравляя всех жителей с приближающейся годовщиной Великой Победы. Акцию провели, чтобы показать связь поколений победителей между героями Великой Отечественной войны и героями спецоперации на Украине, которые также ведут борьбу с нацизмом и обязательно победят.
Во флешмобе в том числе участвовал участник СВО, доброволец бригады ГРОМ «Каскад» Владислав Петриков. В ходе акции волонтёры раздали более 1 тыс. георгиевских ленточек.
«Сегодня мы сохраняем историческую память, те традиции наших прадедов, дедов. Этот вальс символизирует победу. Я думаю, ни для кого не секрет, что именно этим танцем встречали наших победителей», — сказал глава Совета федеральных координаторов «Волонтёрская рота боевого братства» Станислав Кузьменко.
Федеральный координатор «Волонтёрской роты» Адель Прошкина отметила, что волонтёры проводят такую акцию уже несколько лет подряд.
«Эта акция отображает связь поколений наших современных защитников и героев Великой Отечественной войны: победили тогда — победим и сейчас!» — сказала она.
Как сообщало ИА Регнум, 5 мая на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. Впереди колонны шёл легендарный танк Т-34-85. Также над площадью пролетели боевые самолёты группы «Русские витязи», окрасив небо в цвета российского триколора.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 апреля назвал День Победы главным праздником для России. Глава государства Владимир Путин 26 апреля назвал День Победы священным праздником для всех жителей страны.