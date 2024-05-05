Москва, 5 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Более 1000 активистов «Волонтёрской роты боевого братства» и «Молодой гвардии Единой России» в преддверии Дня Победы станцевали «Вальс Мира». К акции, которую проводили в Москве, присоединились жители из 37 регионов страны, в том числе из Донбасса и Новороссии.

ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства»

Участники флешмоба, переодевшись в форму военных лет и стилизованные платья, станцевали вальс, поздравляя всех жителей с приближающейся годовщиной Великой Победы. Акцию провели, чтобы показать связь поколений победителей между героями Великой Отечественной войны и героями спецоперации на Украине, которые также ведут борьбу с нацизмом и обязательно победят.

ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства»

Во флешмобе в том числе участвовал участник СВО, доброволец бригады ГРОМ «Каскад» Владислав Петриков. В ходе акции волонтёры раздали более 1 тыс. георгиевских ленточек.

ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства»

«Сегодня мы сохраняем историческую память, те традиции наших прадедов, дедов. Этот вальс символизирует победу. Я думаю, ни для кого не секрет, что именно этим танцем встречали наших победителей», — сказал глава Совета федеральных координаторов «Волонтёрская рота боевого братства» Станислав Кузьменко.

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Федеральный координатор «Волонтёрской роты» Адель Прошкина отметила, что волонтёры проводят такую акцию уже несколько лет подряд.

«Эта акция отображает связь поколений наших современных защитников и героев Великой Отечественной войны: победили тогда — победим и сейчас!» — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. Впереди колонны шёл легендарный танк Т-34-85. Также над площадью пролетели боевые самолёты группы «Русские витязи», окрасив небо в цвета российского триколора.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 апреля назвал День Победы главным праздником для России. Глава государства Владимир Путин 26 апреля назвал День Победы священным праздником для всех жителей страны.