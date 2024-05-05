Лавров объяснил, почему Макрон «дышит пещерной русофобией»
Лавров: Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Европе
Москва, 5 мая, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Европе. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
«Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, «оседлав» эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни», — сказал Лавров.
Министр обратил внимание на недавнее интервью Макрона журналу The Economist, в котором тот заявил, что Россия представляет главную угрозу для Европы, прежде всего для Франции и Германии.
«Те самые амбиции, которые вынашивал Наполеон и затем Гитлер, были обусловлены тем, что и эти страны в ту пору видели в России свою угрозу», — отметил Лавров.
Он добавил, что сейчас Макрон выступает с самых яростных антироссийских позиций.
Кроме того, министр отметил, что желание европейских стран изолировать Россию является глупым, однако двери надо оставлять открытыми.
Как передавало ИА Регнум, в конце Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе.
Позднее, в середине марта, французский лидер снова заявил, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится. После этого лидеры ряда стран Запада, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину.
Затем в мае Макрон подтвердил позицию и допустил отправку военных в зону украинского конфликта по просьбе киевского режима или же при прорыве линии фронта российскими военными.
Франция отправила в зону конфликта на Украину первых военных из Иностранного легиона. С таким утверждением 4 мая выступил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен. По его словам, они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал очень опасным очередное заявление французского лидера о возможной отправке войск на Украину. Он подчеркнул, что Франция в лице Макрона продолжает заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине.