Москва, 5 мая, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Европе. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

«Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, «оседлав» эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни», — сказал Лавров.

Министр обратил внимание на недавнее интервью Макрона журналу The Economist, в котором тот заявил, что Россия представляет главную угрозу для Европы, прежде всего для Франции и Германии.

«Те самые амбиции, которые вынашивал Наполеон и затем Гитлер, были обусловлены тем, что и эти страны в ту пору видели в России свою угрозу», — отметил Лавров.

Он добавил, что сейчас Макрон выступает с самых яростных антироссийских позиций.

Кроме того, министр отметил, что желание европейских стран изолировать Россию является глупым, однако двери надо оставлять открытыми.

Как передавало ИА Регнум, в конце Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе.

Позднее, в середине марта, французский лидер снова заявил, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится. После этого лидеры ряда стран Запада, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину.

Затем в мае Макрон подтвердил позицию и допустил отправку военных в зону украинского конфликта по просьбе киевского режима или же при прорыве линии фронта российскими военными.

Франция отправила в зону конфликта на Украину первых военных из Иностранного легиона. С таким утверждением 4 мая выступил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен. По его словам, они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал очень опасным очередное заявление французского лидера о возможной отправке войск на Украину. Он подчеркнул, что Франция в лице Макрона продолжает заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине.