Вашингтон, 5 мая, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Франция отправила в зону конфликта на Украину военных из Иностранного легиона. С таким утверждением 4 мая выступил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

ТАСС/Lcpl. Sebastian Aponte/Us Marine/Planet Pix via ZUMA Wire

«Они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские военные набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — отметил он.

По словам обозревателя, первую группу бойцов французского Иностранного легиона уже отправили в зону боевых действий в Донбасс.

Брайен отметил, что российская сторона, скорее всего, не станет долго терпеть наращивание количества французских войск, даже если это будут представители Иностранного легиона, а также непонятно, что Москва сделает в ответ на такие действия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы стран Запада обсуждали возможность отправки своих войск в зону конфликта. При этом он признал, что они не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе.

После этого он сделал ещё несколько подобных заявлений. Так, 2 мая Макрон в очередной раз не исключил возможности рассмотрения вопроса об отправке французских войск в зону конфликта на Украине по просьбе киевского режима и при прорыве линии фронта российскими военными.

Кроме того, 5 мая Макрон призвал Запад не устанавливать лимиты на военную поддержку Киева из-за мощности и дальности российских ракет. По его утверждению, в украинском конфликте на карте стоит ​​безопасность европейцев, которой якобы угрожают мощность и дальность действия российских баллистических ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал очень опасным очередное заявление французского лидера о возможной отправке войск на Украину. Он подчеркнул, что Франция в лице Макрона продолжает заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине.