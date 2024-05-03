Москва, 3 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Очередное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в зону конфликта на Украине очень опасно. Об этом 3 мая заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Robert Gheme/EPA/ТАСС

«Заявление очень важное и очень опасное», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что таким образом Франция в лице Макрона продолжила заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт вокруг Украины.

«Это очень опасная тенденция», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Макрон не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск на Украину. По его словам, такое решение могут принять по просьбе Киева и при прорыве линии фронта Вооружёнными силами России.

До этого французский лидер неоднократно допускал подобное развитие событий. Так, в конце февраля Макрон говорил об обсуждении западными лидерами возможности отправки войск на Украину. А в середине марта он снова повторил, что Франция готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 мая прокомментировала очередные заявления Макрона о возможности отправки войск на Украину. По её словам, такие слова у французского лидера, видимо, связаны как-то с днями недели.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, 29 февраля отметил, что русофобия лишает ума некоторых политиков. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.