Париж, 5 мая, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в завершение его визита в Париж отужинают в ресторане друга детства французского лидера в Пиренеях. Об этом сообщило издание Depeche.

Mark Schiefelbein /AP/TASS Председатель КНР Си Цзиньпин

Главы государств 7 мая отправятся в Пиренеи недалеко от испанской границы ― на перевал Турмале, где Макрон проводил детство со своими бабушкой и дедушкой. Там в своём семейном ресторане L"Étape du Berger двух лидеров с супругами примет давний друг президента Франции Эрик Абади.

Визит во Францию Си Цзиньпин начнёт 5 мая. В аэропорту Орли его встретит премьер-министр Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин ранее сообщила, что с 5 по 10 мая председатель КНР Си Цзиньпин совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию, где встретится с лидерами этих государств. Это будет первый за пять лет визит китайского лидера в страны Европы. В частности, во Франции председатель КНР был в предыдущий раз в марте 2019 года.

Рабочая программа председателя КНР начнётся утром 6 мая с трёхсторонней встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Макроном. Затем он примет участие в торжественной церемонии во Дворце инвалидов. После этого состоятся двусторонние переговоры с французским лидером и банкет в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники заявило, что Макрон намерен через председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на российского лидера Владимира Путина. Собеседники издания сообщили, что президент Франции намерен усилить личную связь с Си Цзиньпином во время его двухдневного визита, так как хочет, чтобы китайский лидер призвал российского коллегу прекратить конфликт России и Украины.

Собеседники отметили, что также Макрон собирается получить средства от Китая для французского сектора по производству аккумуляторов для электромобилей.

Также в ходе встречи Макрон намерен обсудить с председателем «олимпийское перемирие» для всех вооружённых конфликтов.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Макрон намерен пригласить на малую родину своих предков председателя КНР Си Цзиньпина во время его визита в Париж ― в Пиренеи, где родилась его бабушка по материнской линии. Предполагается, что это будет ответным жестом на предложение председателя КНР Макрону провести чайную церемонию в бывшем доме Си Цзиньпина в Гуанчжоу.