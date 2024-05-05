Париж, 5 мая, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже намерен обсудить «олимпийское перемирие» для всех вооружённых конфликтов. Французский лидер заявил об этом 5 мая в интервью газете La Tribune.

ТАСС/TPG via ZUMA Press Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

«Олимпийское перемирие должно послужить сигналом всему миру», — сказал он.

По словам президента Франции, эта тема станет одной из тех, которые он намерен обсуждать с Си Цзиньпином в ходе визита китайского лидера в Париж.

Макрон отметил, что французская сторона хочет попытаться добиться перемирия для всех зон боевых действий.

В ответ на вопрос о том, входит ли в это число конфликт на Украине, президент Франции ответил, что «нужно попробовать везде».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля агентство Bloomberg написало, что Макрон хочет через Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина. Отмечалось, что также французский лидер получить средства от Китая для сектора по производству аккумуляторов для электромобилей.

Президент Франции 15 апреля заявил о желании добиться перемирия во всех вооружённых конфликтах на время проведения Олимпиады в Париже. По словам Макрона, он хочет задействовать в этой работе многих партнёров и попросит помощи у Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 апреля отметил, что инициативы о перемирии в украинском конфликте, включая идею президента Франции, усложняются попытками Киева перевооружиться в этот период. Он уточнил, что Париж пока не делал никаких официальных шагов в этом вопросе.