Париж, 5 мая, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен пригласить на малую родину своих предков председателя КНР Си Цзиньпина во время его визита в Париж. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Артем Иванов/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон

По информации агентства, Макрон 7 мая планирует отвезти Си Цзиньпина в Пиренеи, где родилась его бабушка по материнской линии.

Предполагается, что это будет ответным жестом на предложение председателя КНР Макрону провести чайную церемонию в бывшем доме Си Цзиньпина в Гуанчжоу.

Отмечается, что целью подобной поездки является намерение Макрона установить личные отношения с китайским лидером, чтобы привлечь его на свою сторону и убедить использовать влияние на Россию для решения конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин заявила, что Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию. Она уточнила, что глава Китая также встретится с лидерами этих стран.

Это будет первый за пять лет визит Си Цзиньпина в страны Европы. В частности, во Франции председатель КНР был в предыдущий раз в марте 2019 года.

Председатель КНР 16 апреля предложил четыре принципа для урегулирования конфликта на Украине и скорейшего восстановления мира. По его словам, для этого нужно уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и не искать выгоды в конфликте, не провоцировать его эскалацию, создать условия для восстановления мира и воздерживаться от продолжения обострения напряжённости, а также снизить негативное воздействие конфликта на мировую экономику.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию Си Цзиньпина по украинскому конфликту. Представитель Кремля поприветствовал такой подход, однако подчеркнул, что Москва пока не зафиксировала изменений в позиции Киева на полный отказ от переговоров.

При этом сам Макрон продолжил делать всё для эскалации конфликта. Так, он допустил возможность отправки французских войск в зону конфликта в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.