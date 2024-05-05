Муж Блиновской лишился фирмы по добыче руды
Москва, 5 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Компанию мужа блогера Елены Блиновской Алексея исключат из списка ЕГРЮЛ. Об этом свидетельствует информация из базы данных СПАРК.
Согласно документам, фирма, уставный капитал которой составлял 10 тыс. рублей, занималась добычей песков драгоценных металлов и руды. Блиновский был её единственным учредителем и генеральным директором. Компанию он зарегистрировал в феврале 2021 года.
В процессе ликвидации находится и принадлежащее Блиновскому ООО «Океан молодости», продававшее фармацевтическую продукцию. Убыток этой компании за три года составил 64,8 млн рублей.
Кроме того, Блиновский является совладельцем фирмы «Подари мечту», в которой ему принадлежит половина активов. Компания занимается обработкой данных и оказывает услуги по размещению информации. На сегодняшний день она должна государству 2,41 млн рублей. В карточке компании указано, что один из совладельцев прошёл процедуру банкротства.
Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны, чтобы участвовать в специальной военной операции. При этом его отец отрицал эту информацию.
Позднее Блиновский заявил, что с ним без его согласия хотят разорвать контракт на службу. Он пожаловался главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросил его вмешаться. При этом ряд СМИ сообщал, что адвокаты Блиновской намерены использовать факт участия её мужа в СВО в качестве аргумента в суде для изменения ей меры пресечения.
Телеканал РЕН ТВ сообщал 24 апреля, что силовики выясняют законность контракта Блиновского с Минобороны. По сведениям источника, следствие изучает, на каких основаниях он подписал контракт и проинформировал ли военное ведомство о своём статусе обвиняемого.
Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Следственный комитет возбудил против неё и её супруга Алексея уголовное дело. По данным следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налогов на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.
2 мая стало известно, что Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом.