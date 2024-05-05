Москва, 5 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Компанию мужа блогера Елены Блиновской Алексея исключат из списка ЕГРЮЛ. Об этом свидетельствует информация из базы данных СПАРК.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Супруг блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский

Согласно документам, фирма, уставный капитал которой составлял 10 тыс. рублей, занималась добычей песков драгоценных металлов и руды. Блиновский был её единственным учредителем и генеральным директором. Компанию он зарегистрировал в феврале 2021 года.

В процессе ликвидации находится и принадлежащее Блиновскому ООО «Океан молодости», продававшее фармацевтическую продукцию. Убыток этой компании за три года составил 64,8 млн рублей.

Кроме того, Блиновский является совладельцем фирмы «Подари мечту», в которой ему принадлежит половина активов. Компания занимается обработкой данных и оказывает услуги по размещению информации. На сегодняшний день она должна государству 2,41 млн рублей. В карточке компании указано, что один из совладельцев прошёл процедуру банкротства.

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны, чтобы участвовать в специальной военной операции. При этом его отец отрицал эту информацию.

Позднее Блиновский заявил, что с ним без его согласия хотят разорвать контракт на службу. Он пожаловался главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросил его вмешаться. При этом ряд СМИ сообщал, что адвокаты Блиновской намерены использовать факт участия её мужа в СВО в качестве аргумента в суде для изменения ей меры пресечения.

Телеканал РЕН ТВ сообщал 24 апреля, что силовики выясняют законность контракта Блиновского с Минобороны. По сведениям источника, следствие изучает, на каких основаниях он подписал контракт и проинформировал ли военное ведомство о своём статусе обвиняемого.

Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Следственный комитет возбудил против неё и её супруга Алексея уголовное дело. По данным следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налогов на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

2 мая стало известно, что Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом.