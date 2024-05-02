Москва, 2 мая, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом. Данные об этом 2 мая появились на сайте Федресурса.

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«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна… уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление подали в соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)».

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Блиновской до 26 июля. Первоначально она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»).

Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Следственный комитет возбудил против неё и её супруга Алексея уголовное дело. По данным следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налогов на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В ходе производства по делу Федеральная налоговая служба обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. После этого блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но в её обращении не увидели оснований и в итоге сочли ходатайство необоснованным по существу.