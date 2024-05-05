Москва, 5 мая, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили склад ракетного вооружения западного производства ВСУ в районе Одессы. Об этом 5 мая рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населённого пункта Козютовка Харьковской области», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удар по складу топлива ВСУ, цехам производств ракетного топлива и вооружения для беспилотников, а также по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ в 108 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 мая в Минобороны рассказали, что расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 группировки российских войск «Днепр» уничтожил в Херсонской области украинский ударный дрон Warmate. В ведомстве уточнили, что расчёты противовоздушной обороны круглосуточно прикрывают российские подразделения от украинских средств воздушного нападения и разведки.

Конашенков 4 мая рассказал, что российская армия за неделю сбила 15 ракет АТАСМS американского производства. Он уточнил, что также российская авиация и силы ПВО за неделю уничтожили 17 управляемых авиабомб Hammer французского производства и шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган».

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что группировка российских войск «Запад» уничтожила пулемётные точки и живую силу противника. Отмечалось, что позиции пулемётов подавили с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».