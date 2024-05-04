Москва, 4 мая, 2024, 14:24 — ИА Регнум. За неделю в зоне спецоперации российские военные сбили 15 ракет АТАСМS американского производства, сообщил 4 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также российская авиация и силы ПВО за неделю уничтожили 17 управляемых авиабомб Hammer французского производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган». Кроме того, средства ПВО сбили 201 дрон ВСУ.

Также представитель Минобороны сообщил, что за неделю на линии боевого соприкосновения 14 украинских военных сдались в плен.

За неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и украинским военным заводам. За этот период ВС России освободили в ДНР три села — Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи, сообщил Конашенков.

Минобороны России 3 мая опубликовало видео уничтожения в зоне СВО двух боевых машин РСЗО HIMARS. Сегодня, 4 мая, ведомство сообщило об уничтожении силами ПВО в Крыму четырёх ракет ATACMS.