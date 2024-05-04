Москва, 4 мая, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России группировки войск «Запад» сумели уничтожить пулемётные точки украинской армии и живую силу противника в зоне проведения спецоперации. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пулемётные точки ВСУ заставил молчать расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Цели и координаты для атаки расчёту ПТРК передали разведчики. Работу бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) они засекли с помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников. Украинские военные пытались остановить продвижение российских штурмовиков.

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Затем боевая задача с пункта управления поступила расчёту «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности.

Российские военные оперативно выдвинулись в указанный район и успешно уничтожили цели. После выполнения задачи они быстро покинули огневую позицию.

По словам бойцов, ПТРК «Фагот» неоднократно заставлял украинских военных отступить. Заместитель командира взвода с позывным Шнурок рассказал, что во время прохождения срочной службы также работал с ПТРК. Теперь из установки работают по блиндажам, технике и пехоте ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая Минобороны сообщило, что операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск прикрытия госграницы обнаружили месторасположение миномётного расчёта ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. В результате огневой работы артиллеристы уничтожили орудие противника вместе с личным составом.

В Минобороны отметили, что разведывательные БПЛА в ходе проведения СВО постоянно фиксируют и передают в пункты управления данные о месторасположении позиций ВСУ, в том числе опорных пунктов, блиндажей, скоплений личного состава и военной техники.

Подразделения Вооружённых сил России 3 мая в ходе ударов по украинским позициям уничтожили радиолокационные станции подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства. Удары по позициям ВСУ нанесли российские авиация, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, российские военные уничтожили нефтебазу «Баловное», с которой топливом снабжали воинские части ВСУ.