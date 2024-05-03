Москва, 3 мая, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Россия примет жёсткие ответные меры, если Дания или какая-либо другая страна введёт ограничения для российских танкеров с нефтью, заявила 3 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

Она прокомментировала запущенную датскими СМИ информационную кампанию о возможных ограничениях на передвижение российских танкеров в Балтийском море под предлогом угрозы экологии, которую якобы несут суда из-за своего состояния.

«Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жёсткие ответные меры», — сказала Захарова.

Дипломат назвала недопустимым самовольное переписывание норм международного права. Она отметила, что действующий с 1857 года Копенгагенский трактат и конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 году, предоставляют право всем судам, в том числе российским, свободно проходить через Балтийские проливы.

Захарова также напомнила о подрыве «Северных потоков» в исключительной экономической зоне Дании, который нанёс чудовищный ущерб экологии. Но в этом случае Копенгаген «молчит в тряпочку», добавила она.

Британская газета The Financial Times в ноябре 2023 года заявила, ссылаясь на источники, что Дания может начать инспектировать заходящие в её воды российские танкеры с нефтью. По информации издания, такое поручение королевству планирует дать Евросоюз. Основанием для досмотра предложили сделать меры по защите экологии.

Посол России в Дании Владимир Барбин в январе 2024 года заявил, что планы задерживать российские танкеры в датских проливах нарушают международные нормы. Москва рассчитывает, что Копенгаген это осознаёт, подчеркнул он.

Гендиректор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ИА Регнум призвал не относиться легкомысленно к заявлениям о планах проверять российские суда в Балтийских проливах. Он отметил, что это приведёт к серьёзному обострению ситуации. Эксперт также назвал надуманными поводы, по которым призывают вводить ограничения для российских судов.