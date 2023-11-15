Москва, 15 ноября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Если Дания начнёт проверять суда с российской нефтью, это может обернуться очень серьёзным обострением ситуации, так как РФ придётся принять ответные действия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 ноября заявил генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

HAUKE HASS/Global Look Press

Ранее издание Financial Times сообщило, что власти ЕС предлагают Дании проверять и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через её воды, если у этих кораблей не будет западной страховки.

Симонов заметил, что эта тем разгонялась западными СМИ уже не первый раз. Суть этой информационной кампании сводится к тому, что Россию обвиняют в том, что она вывозит свою нефть на непонятных старых судах, а такой «серый флот» или, как его ещё называют, «флот-призрак» может представлять экологическую угрозу.

По мнению эксперта, подобная озабоченность экологической ситуацией преследует вполне конкретную цель — конвертировать эту озабоченность в конкретные решения. А именно якобы ради экологии Балтийского моря Дания должна заняться такими проверками. Но на основании чего? Получается, что Европейский союз поручает Дании нарушить международное морское право!

«Дания будто бы должна проверить наличие страхового покрытия у судов, которые проходят датские проливы. Но на самом деле все суда, которые проходят датские проливы, имеют страховку! Ни одно судно в море без страховки не выйдет, — объяснил Симонов. — И ещё эта формулировка «серый флот». Что значит «серый флот»? Как будто он ходит под пиратскими флагами. Это никакой не серый флот. Это вполне легальные суда, у которых есть собственник. Все таможенные документы у них есть. Как и страховки».

Симонов полагает, что Дания должна будет проверять наличие страховки из так называемого Клуба лондонских страховщиков, которые традиционно страхуют основные объёмы перевозимой нефти.

«Но где сказано, что такая страховка — это единственный международный страховой полис для перевозки нефти? Да, конечно, не у всех есть страховка такого клуба. Ну и что? Всё равно страховое покрытие есть», — подчеркнул Симонов.

При этом он подчеркнул, что эта история может стать серьёзным прецедентом, поскольку фактически европейские власти решают, кто имеет право выходить в море, а кто нет. Иными словами, страховки лондонского клуба мы признаём, а остальные нет. Стало быть, и проливы для вас перекрываем. А это, как заявил Симонов, грубое нарушение морского права.

«Если верить публикации FT, то это означает, что Брюссель просит Данию заняться грубым нарушением международного морского права. Речь идёт о попытках останавливать танкеры, которые везут российскую нефть. Это очень серьёзное обострение ситуации. К таким вбросам нельзя относиться легкомысленно. Это сознательно выстраиваемая политика», — заявил Симонов.

Эксперт акцентировал внимание на том, что инициативы Европейского союза могут оказаться ещё одним шагом к конфликту с Россией, поскольку суда с российской нефтью придётся сопровождать кораблям ВМФ РФ и дело может дойти до морского боя.

«Если ЕС всё-таки спровоцирует Данию — это будет шаг к полному хаосу», — подытожил Симонов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации FT, досмотр российских судов предполагается осуществлять под предлогом того, что они представляют угрозу для окружающей среды. Западные чиновники уверены, что подобные меры оправданы, поскольку поставки российской нефти якобы осуществляются на «теневых флотах» старых судов, у которых повышен риск поломки и, как следствие, загрязнения той или иной акватории нефтепродуктами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту новость, призвал не торопиться с ответом и дождаться появления информации, заслуживающей серьёзного доверия.

Песков подчеркнул, что в администрации президента не располагают информацией о том, что Дания может начать инспектировать и блокировать танкеры с российской нефтью. При этом он считает, что следует заранее предупредить перевозчиков нефти о соблюдении всех правил международного судоходства.